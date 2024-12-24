Marmaray'da intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar ettiği öğrenildi. Seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtildi. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Marmaray'da intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:53

Marmaray'da bir yurttaşın intihar ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Bostancı durağında intihar eden kişinin kimliği belirlenemedi.

İntihar vakasının ardından seferlerin tek hat üzerinden, gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."


Etiketler: #marmaray #intihar

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