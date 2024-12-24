Marmaray'da intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar ettiği öğrenildi. Seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtildi. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Marmaray'da bir yurttaşın intihar ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Bostancı durağında intihar eden kişinin kimliği belirlenemedi.
İntihar vakasının ardından seferlerin tek hat üzerinden, gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 24, 2024
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