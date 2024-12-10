Son Dakika... Marmaray'da seferler durduruldu!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:39

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:56

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Sayın yolcularımız;



Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024

Marmaray'dan yapılan ikinci açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik arıza saat 23.00 itibarıyla giderilmiş ve Marmaray seferleri başlamıştır. Bekleyen yolcularımız için Halkalı ve Gebze istasyonlarından 23.10 ve 23.25 çıkışlı ikişer ilave sefer konulmuştur."