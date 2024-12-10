Son Dakika... Marmaray'da seferler durduruldu!
Son dakika haberi... Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu.
Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024
Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.
Marmaray'dan yapılan ikinci açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik arıza saat 23.00 itibarıyla giderilmiş ve Marmaray seferleri başlamıştır. Bekleyen yolcularımız için Halkalı ve Gebze istasyonlarından 23.10 ve 23.25 çıkışlı ikişer ilave sefer konulmuştur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024
Teknik arıza saat 23.00 itibarıyla giderilmiş ve Marmaray seferleri başlamıştır. Bekleyen yolcularımız için Halkalı ve Gebze istasyonlarından 23.10 ve 23.25 çıkışlı ikişer ilave sefer konulmuştur. https://t.co/akz0vqM2GG
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Şam nasıl düştü? ‘
- Arnavutköy'de sürpriz hasat: Sanki hiç toplanmamış gibi
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki