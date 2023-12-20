Marmaray'da intihar vakası: Raylara atladı!
Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.
Fotoğraf: @marmelatprensi
SEFERLER TEK HATTAN YAPILIYOR
Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 20, 2023
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