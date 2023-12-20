Marmaray'da intihar vakası: Raylara atladı!

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:26
Marmaray'da intihar vakası: Raylara atladı!
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Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.

Fotoğraf: @marmelatprensi

SEFERLER TEK HATTAN YAPILIYOR

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."


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