Marmaray'ın bilinmeyen 'gece mesaisi' ortaya çıktı
Marmaray'da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kaydedildi. O anlar ilk kez görenlerde şaşkınlık yarattı, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı.
Gece saatlerinde, dünya genelindeki metro istasyonları, yük taşımacılığına ev sahipliği yapabiliyor. Bu durum, metropol şehirlerin altında, sessizce ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor.
İstasyonlar, gündüz saatlerinde insan taşımacılığına hizmet ederken, geceleyin yük taşımacılığının önemli bir parçası haline geliyor.
İstanbul'da bazı metrolar bazı gece saatlerinde de hizmet veriyor. Yük taşımacılığı ise çok yoğun olmasa da, uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. Bu durum, şehirlerin yoğun trafiğini ve taşımacılık maliyetlerini azaltmada büyük bir rol oynuyor.
MARMARAY'IN "GECE" MESAİSİ
Bu şekilde, metro istasyonları, sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, şehirlerin lojistik altyapısının kritik bir parçası haline geliyor.
Son olarak Marmaray'da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kaydedildi.
O anlar ilk kez görenlerde şaşkınlık yarattı.
Görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Eski Meclis Başkanvekili'nin eşi katledildi!
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!
- Bakan Şimşek uyardı: 40 bin kişi listede...
- Kardeşi, Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı