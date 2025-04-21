Marmaray'ın bilinmeyen 'gece mesaisi' ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:03

Gece saatlerinde, dünya genelindeki metro istasyonları, yük taşımacılığına ev sahipliği yapabiliyor. Bu durum, metropol şehirlerin altında, sessizce ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor.

İstasyonlar, gündüz saatlerinde insan taşımacılığına hizmet ederken, geceleyin yük taşımacılığının önemli bir parçası haline geliyor.

İstanbul'da bazı metrolar bazı gece saatlerinde de hizmet veriyor. Yük taşımacılığı ise çok yoğun olmasa da, uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. Bu durum, şehirlerin yoğun trafiğini ve taşımacılık maliyetlerini azaltmada büyük bir rol oynuyor.

MARMARAY'IN "GECE" MESAİSİ

Bu şekilde, metro istasyonları, sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, şehirlerin lojistik altyapısının kritik bir parçası haline geliyor.

Son olarak Marmaray'da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kaydedildi.

O anlar ilk kez görenlerde şaşkınlık yarattı.

Görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı.