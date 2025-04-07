Türkiye bu olayı konuşmuştu... Marmaray'daki 'bıçaklı' vahşette karar çıktı: Sanığın son savunması pes dedirtti!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:28

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:29

Kan donduran olay, 15 Mart 2024'te Marmaray Göztepe İstasyonu'nda meydana geldi.

İstasyonda çalışan güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili, kendisini takip eden Çetin Aktay'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrasında Aktay tutuklanırken, yaralanan Karaderili'nin yüzüne 40 dikişi atıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya sanık Çetin Aktay tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki Gülhan Karaderili ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme, savcı bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanık Aktay ile müşteki Karaderili'nin eski arkadaş olduklarını, yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı olduklarını ve müştekinin Göztepe Marmaray Tren İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek başladı.

Olay gününün anlatıldığı mütalaada, sanığın yüzünü maskeyle kapatarak Karaderili'ye doğru gelip, üzerinde taşıdığı bıçağı önce müştekinin gövdesinin sol tarafına saplamaya çalıştığı, başarılı olamayınca sağ koltuk altına bıçağı sapladığı belirtildi.

Müştekinin yüzünü korumak için cenin pozisyonu aldığı, şüphelinin bu kez müştekinin baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla saldırıda bulunduğu anlatılan mütalaada, istasyonda bulunan özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından engellenmesi nedeniyle şüphelinin öldürme eylemini gerçekleştiremediği bildirildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaada, müştekinin Adli Tıp Kurumu doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Sanığın önceden planlayarak eylemi gerçekleştirdiği ve araya giren kişilerin müdahalesi nedeniyle eylemini devam ettiremediğini değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Savcı mütalaasında sanık Aktay hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve 'Israrlı takip' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

'KAYBEDEN BİZ OLDUK, EVLENMEYE DE HAZIRIM'

Çetin Aktay mütalaaya karşı savunmasında, “Öncelikle herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlarım. 2019'dan beri aynı yerde çalışıyoruz. Ben dindar bir insanım. Bir birliktelik olacaksa imam nikahı olsun dedim 'tamam' dedi. İmam nikahımız vardı. Tahliyemi talep ediyorum. İnsanı bir dur noktası vardır o noktayı aşınca bizde bu duruma geldik. Bir suç varsa karşılığı da vardı. Bizi bu hale düşürdü. Onun bunun sözünü dinledi. Kaybeden biz olduk. Son sözlerini söyleyen sanık Maddi ve manevi elimden ne geliyorsa onun sağlığı için harcamaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım. Beni affetsin evlenmeye de hazırım" dedi.

'ŞİKAYETİM SONUNA KADAR GEÇERLİDİR'

Müşteki Gülhan Karaderili ise, “şikayetim sonuna kadar geçerlidir" dedi.

DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Çetin Aktay hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl 6 ay, 'Israrlı Takip' suçundan 2 yıldan 6 aya olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına hükmetti.

'GÜLHAN KARADERİLİ GİBİ HİKAYELERİN AZALMASINI TEMENNİ EDERİZ'

Duruşma sonrası konuşan müşteki Gülhan Karaderili, “Öncelikle Türk adaletine güvenim her zaman sonsuzdu. Bugün de güzel ve sevindirici bir haber aldık. Allah'ın izniyle bu yoldan da alnımızın akıyla çıktık. Verilmesi gereken cezayı en ağır şekilde müebbet halinde karşı tarafa yani sanık tarafa aldırdık. Yaptığı suç eylemlerinden dolayı Türk adaletine güvendiğimi söylemiştim" dedi.

Müşteki avukatı Can Akşahin, “Ne yazık ki müvekkilim Gülhan Karaderili geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde cani bir saldırıya uğramıştı. Gülhan Hanım, 'eğer 6-7 yıl gibi düşük cezalar verilecekse ben o gün ölmeyi tercih ederdim' demişti. Çok şükür bugün hem 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hem de 'ısrarlı takip' suçundan toplamda sanığın 21 yıl hapsine karar verildi. Bu sürecin ilerlemesinde basındaki arkadaşlara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Gülhan Karaderili gibi hikayelerin ülkemizde azalmasını kadına olan şiddetin, kadın cinayetlerin aynı şekilde çocuk cinayetlerinde son bulmasını temenni ederiz" dedi.

Burak Mert Aktaş ise, “Bu mücadeleden memnunuz. Karar kesinleşene kadar süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.