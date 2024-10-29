Marmaris 101. yılı coşkuyla kutlayacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı kutlamalarına terör gölgesinin düşmesine izin vermeyen Marmaris Belediyesi, coşku dolu bir program hazırladı. Marmaris halkını bayram kutlamasına davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ancak terörün bayram coşkumuzu etkilemesine, örselemesine izin vermeyeceğiz. Teröristlere ve terörden beslenenlere Cumhuriyet Bayramı kutlamaları üzerine gölge düşürme zevkini yaşatmayacağız. En büyük bayramımızı hep birlikte, şehitlerimize duyduğumuz saygı ile büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi. Başkan Ünlü, “Dünyanın en büyük liderine sahip olmanın gururuyla Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutluyor, O’nun gösterdiği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadesini kullandı.

101 ZEYBEKLİ KUTLAMA

Resmi kutlama programı 29 Ekim Salı sabahı saat 10.00’da Şehir Stadı’nda geçit töreni ile başlayacak. Okulların ve öğrencilerin gösterileri ile renklenecek etkinlik öğlene kadar devam edecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda saat 19.00’da Aksaz Askeri Bandosu Cumhuriyet konseri verecek. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün vatandaşların bayram coşkusuna ortak olacağı fener alayı 20.30’da Ketenci Otel önünde başlayacak. Motosiklet gruplarının en önde olacağı kortejde 101. yıla özel olarak hazırlanan 101 zeybek gösterisi yapılacak. Bayrak ve meşalelerle Atatürk Meydanı’na kadar yürüyecek Cumhuriyet sevdalıları ayrıca 200 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyacak. Atatürk Meydanı’nda ise Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile sahne alacak olan usta sanatçı Fuat Saka bir konser verecek.