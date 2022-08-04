Marmaris Kent Konseyi üyeleri SİNPAŞ inşaatı önünde eylem yaptı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:12

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük Koyu’nda 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devremülk projesine ilişkin mahkeme, "ÇED raporu gerekli değildir" kararını iptal etti. Mahkeme kararında, otel ve konut projesi bir arada yer alan projenin ÇED'den muaf tutulamayacağı vurgulandı.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, konuya ilişkin olarak, "Her şeye göz yumdular. Ama bugün itibarıyla söylüyoruz; bu inşaat eğer bu belediye tarafından mühürlenmez, çalışmaya devam ederse bu kapıyı yıkıp geçeceğiz. Bunun başka yolu yok" dedi.

Beytekin, şu sözlerle devam etti:

"Bu kapıyı Sinpaş tutuyordu. Gördüğünüz gibi Sinpaş tabelasını kaldırdı. Fakat milli parklar, "Burası ormandır, girilemez" dedi. Yani, minareyi çalan kılıfı uydurdu. Bir madde okuyorum aklıma gelmişken; "Ormanlık alanlara girilmesi kesinlikle yasaktır. Orman içerisinde ve çevresinde her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde kullanılması yasaktır." diyor. Bu kapıyı kime verdiler; dinamit kullanan Sinpaş'a verdiler bu kapıyı. Böyle bir iş birliği içine girdiler. Her şeye göz yumdular. Ama bugün itibarıyla söylüyoruz; bu inşaat eğer bu belediye tarafından mühürlenmez, çalışmaya devam ederse bu kapıyı yıkıp geçeceğiz. Bunun başka yolu yok.

Bugün, avukatımız mahkeme kararını belediyeye tebliğ etti. Hepinizin gözü önünde. Belediye, kanun önünde üstüne düşeni yapmak zorundadır. Biz pazartesiye kadar bekleyeceğiz. Pazartesi günü akşam 10'a kadar bu inşaatın durdurulması, mahkeme kararının uygulanması için belediyeye ve yetkililere süre tanıyoruz. Buranın pazartesinden sonra çalıştığına dair tek bir video gelirse bize bunun bedelini buna göz yumanlara ve bu şirkete ödeteceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelenin ilk kısmıydı arkadaşlar."