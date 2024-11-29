Muğla'da acı olay... Baba ile çocuklarını kaza ayırdı!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:35

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:35

Muğla'da Marmaris karayolu Taşhan mevkiinde saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; H.K. (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. (10) ve C.K. (7) yaralandı.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.