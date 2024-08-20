Marmaris Kültür Sanat Günleri başladı: 'Gençler bilinçlendirilmeli' vurgusu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:25

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:26

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Zaferden Barışa Marmaris Kültür ve Sanat Günleri, önceki gün düzenlenen ilk söyleşiyle başladı.

Gazeteciler, yazarlar ve bilim insanlarının ağırlanacağı etkinliğin ilk konukları tv100 programcısı gazeteci Gürkan Hacır ile 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili ve tv100.com yazarı Barış Yarkadaş oldu.

"ZAFER BİZİM RUHUMUZDA VAR"

Konuklara ve vatandaşlara ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Ünlü, “30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ‘Zaferden Barışa’ adını verdiğimiz etkinliklerde her hafta ülkemizin değerli isimlerini ağırlayacağız. Zafer bizim ruhumuzda var. Barışı savunmaktan ve barış için mücadele etmekten ise asla vazgeçmeyeceğiz. Marmaris’imizi medya, kültür, sanat ve bilim dünyasının kıymetli isimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

"GENÇLERİ BİLİNÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ilk konuşmayı yapan Gazeteci Gürkan Hacır, tarih bilincinin önemine değinerek “Özellikle yeni nesle hem özellikle Milli Mücadele dönemini hem de yakın tarihimizi öğretmek, anlatmak ve bu konuda bilinçlendirmek zorundayız. Çünkü bu bilgiler nesilden nesle aktarılmazsa unutulur gider” diye konuştu.

CHP eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş iseülke gündemi ve güncel konulara değindi. Orman yangınları, sokak hayvanları yasası ve güncel konuları anlatan Yarkadaş, “Marmaris halkının bu konudaki duyarlılıkları bizleri mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

Zaferden Barışa Kültür Sanat Günleri her cumartesi yapılmaya devam edecek.