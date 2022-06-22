Şahan Gökbakar'dan çok sert 'Marmaris' tepkisi: 'Nerede bu uçaklar?'

Türkiye'de 2021 yazında meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangın söndürme uçaklarının akıbetini sık sık soran ünlü komedyen Şahan Gökbakar; 21 Haziran akşamı Marmaris'te başlayan yangın sonrasında söndürme uçaklarının yetersizliği nedeniyle tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan komedyen, "Nerede bu uçaklar" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:24
Şahan Gökbakar'dan çok sert 'Marmaris' tepkisi: 'Nerede bu uçaklar?'
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Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda, 21 Haziran Salı akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden yurttaşlar da destek için yola çıktı.

Geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık canlı yayın yapan, çalışmalara bizzat katılan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran ünlü komedyen Şahan Gökbakar da söndürme uçaklarının yetersizliği nedeniyle tepkisini dile getirdi.

"NEREDE BU UÇAKLAR?"

Gökbakar, Twitter’dan bölgeye hava aydınlıkken uçakla müdahale edilmemesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın… Havadan ucakla müdahale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BİR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR???"

GEÇEN YIL DA UÇAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Gökbakar, geçen yaz aylarında gerçekleşen yangına müdahale için söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için sık sık çağrı yapmış, Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenmişti.


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