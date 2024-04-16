Marmaris'e tatile gelen İngiliz turist denizde hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesine İngiltere’den tatile gelen ve koyları gezmek için tekne turuna katılan İngiliz vatandaşı Denis Crawley’nin (73) tatili acı bitti. Denize atlayarak serinlemek isteyen talihsiz adam geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:41
Marmaris'e tatile gelen İngiliz turist denizde hayatını kaybetti
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Hava sıcaklıklarının artışıyla turizm sezonunun erken açılması ile birlikte özellikle İngiltere’den turistler açık olan otellere gelmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, tekne ile Marmaris koylarında düzenlenen tura katılan 73 yaşındaki Denis Crawley, Yeşildeniz mevkiindeki koyda tekneden denize atladı. Crawley, denizde fenalaşınca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı iki bot, dalgıç ekipleri ve acil sağlık ekipleri hemen olay yerine geçerek vatandaşların da yardımı ile talihsiz adamı sudan çıkardı. İngiliz turist, sahil güvenlik botu ile en yakın karaya tahliye edilerek ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Crawley, ambulans ile önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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