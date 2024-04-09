Muğla’da termik santralın kapatma kararına rağmen çalışmalar sürüyor
Ülke genelinde yurttaşın suyunu ve toprağını kullanarak çalışan termik santralların sahaları her geçen gün büyütülüyor. Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlanması için açılacak ocağa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi.
Muğla’nın hem suyunu bitiren hem de toprağını kaybeden termik santrallara karşı yurttaşların direnişi devam ediyor. Buna karşın AKP iktidarı, termiklere kömür sağlanması için yapılan projeleri bir bir onaylıyor. 1996’da faaliyetlerinin durdurulması kararı olmasına karşın çalışan Yeniköy Kemerköy Termik Santralı (YK Enerji) ve Yatağan Termik Santralı her geçen gün sahasını genişletiyor. 1996’dan sonra kapatılmayan santrallar için her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulmuş, AİHM’nin de 2005’te kapatılması kararını onamış olmasına karşın çalışmalar durmadı.
Limak Holding
ve İÇTAŞ’ın ortak projesi
olan YK Enerji’nin termik
santralı Milas’taki Akbelen
Ormanı’nı katlederken 2014’te
özelleştirildikten sonra Aydem
Holding’e geçen Yatağan
Termik Santralı da yeni kömür
ocağı işlemlerine başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na
Aralık 2023’te başvuru yapan
şirkete, 3 Nisan’da kömür
ocağı için “Çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) gerekli
değildir” kararı verildi.
'ÇED OYUNU' MU VAR?
Bu izinle birlikte şirket,
Turgut Mahallesi’ndeki 8.3
hektarlık alanda yeraltı
kömür ocağı çalışmalarına
başlayacak. Şirket bu proje
için 4 milyar 950 milyon TL
harcayacak. Şirketin alanda
14 bin hektarlık ruhsatı
olmasına karşın 8.3 hektarlık
alan için proje tanıtım
dosyasıyla birlikte başvuruda
bulunması da akıllara “ÇED
oyununu” getirdi. Şirketler
bu şekilde yönetmeliklerdeki
açıkları kullanarak alana giriş
yaptıktan sonra madenlerini
daha kolay genişletebiliyor.
PROJEYI
HAZIRLAYAN DA
‘TANIDIK’
Şirketlerin bakanlığa başvuru yaptığı
dosya yine özel şirketler tarafından
hazırlanıyor. Bu kömür ocağı projesi
de Çınar Mühendislik Müşavirlik Şirketi
tarafından hazırlandı. Çınar Mühendislik,
Türkiye’de çevre talanına neden olan
birçok projenin tanıtım dosyalarını
hazırladı. Bunların arasında uzmanlar
tarafından İstanbul’da faciaya
yol açacağı belirtilen Kanal
İstanbul projesi de yer
alıyor.
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