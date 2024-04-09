Muğla’da termik santralın kapatma kararına rağmen çalışmalar sürüyor

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Muğla’nın hem suyunu bitiren hem de toprağını kaybeden termik santrallara karşı yurttaşların direnişi devam ediyor. Buna karşın AKP iktidarı, termiklere kömür sağlanması için yapılan projeleri bir bir onaylıyor. 1996’da faaliyetlerinin durdurulması kararı olmasına karşın çalışan Yeniköy Kemerköy Termik Santralı (YK Enerji) ve Yatağan Termik Santralı her geçen gün sahasını genişletiyor. 1996’dan sonra kapatılmayan santrallar için her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulmuş, AİHM’nin de 2005’te kapatılması kararını onamış olmasına karşın çalışmalar durmadı.

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralı Milas’taki Akbelen Ormanı’nı katlederken 2014’te özelleştirildikten sonra Aydem Holding’e geçen Yatağan Termik Santralı da yeni kömür ocağı işlemlerine başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Aralık 2023’te başvuru yapan şirkete, 3 Nisan’da kömür ocağı için “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi.



'ÇED OYUNU' MU VAR?

Bu izinle birlikte şirket, Turgut Mahallesi’ndeki 8.3 hektarlık alanda yeraltı kömür ocağı çalışmalarına başlayacak. Şirket bu proje için 4 milyar 950 milyon TL harcayacak. Şirketin alanda 14 bin hektarlık ruhsatı olmasına karşın 8.3 hektarlık alan için proje tanıtım dosyasıyla birlikte başvuruda bulunması da akıllara “ÇED oyununu” getirdi. Şirketler bu şekilde yönetmeliklerdeki açıkları kullanarak alana giriş yaptıktan sonra madenlerini daha kolay genişletebiliyor.



PROJEYI HAZIRLAYAN DA ‘TANIDIK’



Şirketlerin bakanlığa başvuru yaptığı dosya yine özel şirketler tarafından hazırlanıyor. Bu kömür ocağı projesi de Çınar Mühendislik Müşavirlik Şirketi tarafından hazırlandı. Çınar Mühendislik, Türkiye’de çevre talanına neden olan birçok projenin tanıtım dosyalarını hazırladı. Bunların arasında uzmanlar tarafından İstanbul’da faciaya yol açacağı belirtilen Kanal İstanbul projesi de yer alıyor.

