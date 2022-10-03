Öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Ankara Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Son olarak Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'daki 'istek parça' cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Kentteki bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
HADİSE İLE YAPTIĞI DÜET ORTAYA ÇIKTI
Son olarak, katledilen Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.
HADİSE HAYRAN KALMIŞTI
O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, ünlü şarkıcı ile düet yapmıştı.
Hadise Onur Şener'in sahnede sesini duyunca hayran kalmıştı.
TED ANKARA KOLEJİ MEZUNU ÇIKTI
Öte yandan Şener'in, TED Ankara Koleji mezunu olduğu da öğrenildi. Şener'in, 1995 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduğu açıklandı.
Müzisyenin ölüm haberinin duyulmasının ardından, TED Koleji'nden şu paylaşım yapıldı:
"1995 senesi mezunumuz Onur Şener'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Şiddetin bizden aldığı son kişi olmasını umuyor; kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."
1995 senesi mezunumuz Onur Şener'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Şiddetin bizden aldığı son kişi olmasını umuyor; kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. #OnurŞener #OnurSenerİcinAdalet pic.twitter.com/OEyJiMB8ix— TED Ankara Koleji MD (@TEDAnkaraMD) October 3, 2022
HALUK LEVENT: KATİLLERDEN İKİSİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA MÜFETTİŞ
Sanatçı Haluk Levent, müzisyen Onur Şen’i öldüren kişilerin kimliklerini ve hangi kamu kuruluşunda çalıştıklarını paylaştı.
Levent, Ali G.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’nda bürokrat, İlker K’nin aynı bakanlıkta müfettiş olduğunu, Semih S.'nin ise kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğunu kaydetti.
Levent yaptığı paylaşımda, “Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar :(” dedi.
ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat— Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022
İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş
Semih S. TAİ’de mühendis
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