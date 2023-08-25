Marmaris’te 16 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan adlarına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:48
Marmaris’te 16 kaçak göçmen yakalandı
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Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içeresinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki fiber tekneyi durdurdu.

Tekne içinde yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.


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