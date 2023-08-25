Marmaris’te 16 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan adlarına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içeresinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki fiber tekneyi durdurdu.
Tekne içinde yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.
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