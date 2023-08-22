Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem... Polis yeleği ve telsiz kullanmışlar!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:48

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşıyan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; Suriyeli 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı oldukları suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda polis yeleği, tabanca, telsiz ve kelepçe, kaçakçılıkta kullanılan 6 araç ile 1 ruhsatsız tüfek ele ele geçirildi.

Organizatörlerin, polis yeleği ve telsizi, göçmen kaçakçılığı sırasında kullandıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.