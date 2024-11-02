Marmaris’te 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Edinilen bilgiye göre; içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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