Marmaris’te 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris’te 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:07

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Edinilen bilgiye göre; içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #muğla

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