Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:23

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.


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