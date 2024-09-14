Marmaris'te 3 göçmen kaçakçısı ve 35 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris açıklarında yasa dışı yollardan yelkenli tekne ile kaçma hazırlığında olan 35 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu.
İçerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Etiketler: #Marmaris
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