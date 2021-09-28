Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem!
Muğla'nın Marmaris ilçesine 39 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
40.30 km derinliğinde gerçekleşen deprem Marmaris'e 39 km uzaklıkta meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 39.69 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 28.09.2021, 09:01:06 TSİ
Enlem : 36.3150 N
Boylam : 28.4030 E
Derinlik : 40.30 km
Detay : https://t.co/UVFVxOhLSf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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