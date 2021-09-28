Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem!

Muğla'nın Marmaris ilçesine 39 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 10:02
Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem!
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AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

40.30 km derinliğinde gerçekleşen deprem Marmaris'e 39 km uzaklıkta meydana geldi.



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