Marmaris’te bungalov faciası: 2 gözaltı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:48

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:48

Yangın, Orhaniye Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait arsa içinde ahşap bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evin boş olması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Ahşap bungalov inşasında çalışan iki farklı ekibin ustaları arasındaki alacak verecek tartışmasının ardından evin kundakladığı iddiası üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iddiaların odağındaki ustaları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.