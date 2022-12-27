Marmaris'te deprem

Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 21:46
Marmaris'te deprem
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Kandilli Rasathanesi, Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 62.0 kilometre olarak ölçüldü.


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