Marmaris'te deprem
Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 62.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2022
TURUNC-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/e22rpNk2Wj
27.12.2022, 21:33:37 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 62.0 km#Kandilli
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