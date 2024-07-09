Marmaris'te deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:31

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:40

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Temmuz'da meydana gelen depremler...

MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi.

9 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:13:09 -.- 2.4 -.- ALAHAN-(HATAY)

06:39:09 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:18:48 -.- 1.7 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:32:27 -.- 1.3 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

04:24:50 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

04:24:35 -.- 1.2 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA)

04:07:50 -.- 2.1 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

03:39:29 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:38:40 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:33:39 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

03:24:12 -.- 2.1 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

03:19:45 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

03:18:33 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

03:07:50 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

03:06:20 -.- 1.4 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)

02:43:21 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:22:06 -.- 1.9 -.- ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS)

01:12:13 -.- 1.8 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN)

00:54:46 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

00:05:02 -.- 1.3 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)