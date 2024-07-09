Marmaris'te deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Temmuz Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Temmuz Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:31
Marmaris'te deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Temmuz'da meydana gelen depremler...

MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi.

9 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:13:09   -.-  2.4  -.-   ALAHAN-(HATAY)                                   

06:39:09   -.-  1.5  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

06:18:48  -.-  1.7  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

04:32:27   -.-  1.3  -.-   KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                   

04:24:50   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

04:24:35   -.-  1.2  -.-   CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA)                      

04:07:50   -.-  2.1  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                       

03:39:29   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

03:38:40   -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

03:33:39    -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                       

03:24:12   -.-  2.1  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

03:19:45   -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

03:18:33   -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

03:07:50  -.-  1.8  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                       

03:06:20    -.-  1.4  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)                           

02:43:21   -.-  1.3  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

01:22:06    -.-  1.9  -.-   ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS)                       

01:12:13    -.-  1.8  -.-   SINAP-ERDEMLI (MERSIN)                           

00:54:46    -.-  1.9  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)               

00:05:02    -.-  1.3  -.-   YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)                      


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