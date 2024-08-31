Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolmuştu... Rus turist uçurumda ölü bulundu!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:43

Güncelleme: 31.08.2024 - 15:43

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 11 Ağustos'ta Marmaris'e tatil için gelen Rus turist Natalya Somova, 17 Ağustos sabahı Karia Yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi.

Yakınları, 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, Somova'nın Karia Yolu parkuruna giriş yaptığını tespit edince, gece saatlerinde arama faaliyetine başlandı.

Turunç Mahallesi'nde kurulan kriz biriminde, AFAD koordinasyonunda, Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ve Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, komando unsurları ve İçmeler Mahalle Muhtarlığı tarafından oluşturulan arama ekibi, Somova'yı 1'i termal 9 dron, 1 İHA ile gece ve gündüz 12 gün boyunca aradı.

Karia Yolu'nda bir uçurumun kenarında ilk olarak Somova'nın cep telefonu bulundu. Aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Halatlarla uçuruma inen ekipler, denize yakın bölgede, saat 13.30 sıralarında, Somova'nın cansız bedenine ulaştı. Turistin cesedinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılacağı, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.