Marmaris'te orman yangını!

Muğla'nın Marmaris ilçesine ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 21:29
Marmaris'te orman yangını!
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alana yıldırım düşemsi sonucu yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


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