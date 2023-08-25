Marmaris'te otelde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü dumanların kapladığı yangın korkuturken, alevler büyümeden söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:17
Marmaris'te otelde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı...
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Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesindeki sahnenin kulis kısmında, sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında bir anda gökyüzünü dumanlar kapladı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyümeden söndürülen yangında otelde maddi hasar meydana geldi.


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