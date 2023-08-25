Son Dakika: Adana Feke'de orman yangını
Son dakika gelişmesi... Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Menge Mahallesi Koçyazı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı.
Yurttaşların haber vermesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arasöz Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arasöz karadan müdahale başladı.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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