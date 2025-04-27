Marmaris’te sahte dövizle alışveriş yapan turist sınır dışı edildi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 08:20

Güncelleme: 27.04.2025 - 08:20

Marmaris 24 Nisan günü ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir SPA salonuna giden İngiliz turist, iddiaya göre sahte pound ile ödeme yaptı.

Turistin işletmeden ayrılmasından kısa sürede sonra dövizin sahte olduğunu fark eden işletmeci durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Marmaris Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek şüphelinin konakladığı otel ve kimliği tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı. Aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken İngiliz Turist J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını söyledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist J.A.C., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olabileceğini, şikayetlerin değerlendirileceğini bildirdi.