Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkutan yangın, 23 Ağustos Salı günü saat 18.30 sıralarında Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıktı. İddiaya göre, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TEKNE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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