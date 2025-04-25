MASAK'tan 'kara para ağı' iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:27

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, "kara para ağı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle, 2023 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ''bazı çevreler tarafından dile getirilen 'Türkiye kara para ağına sürükleniyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığı'' kaydedildi.

"Bazı çevreler tarafından dile getirilen 'Türkiye kara para ağına sürükleniyor' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) değerlendirmesi ülkemizin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını ispatlamaktadır" denilen açıklamada; MASAK'ın adli mercilerle ve kolluk kuvvetleriyle sıkı işbirliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

"POS CİHAZLARIYLA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ÖNLENDİ"

POS cihazlarında suç gelirlelerinin aklanmasını önlemek amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri hatırlatılan açıklamada, "Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir" denildi.

POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile; Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında sıkı tedbirler getirildiğini hatırlatabn MASAK, "Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımı, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklanmıştır" denildi.

masak, POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörüldüğünü, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirildiğini vurguladı.

"2024 YILINDA 634 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere, POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulandığını açıklayan MASAK, "Bu kapsamda 2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle, 2023 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

"YABANCI UYRUKLULAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER İNCELEME ALTINDA"

İstanbul'da özellikle Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde incelemelerin yoğunlaştığını bildiren MASAK, "Ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile bilhassa turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemleri de Başkanlığımızca yürütülen denetimlerde sıkı bir şekilde takip edilmekte olup, söz konusu denetimler sonucunda önemli miktarda idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.

MASAK, yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edildiğini bildirirken bu kapsamda söz konusu POS cihazlarının kapatıldığını açıkladı.

MASAK, yapıtığı açıklamada son olarak; "2021 ve 2024 yıllarına ait analiz sonuçları doğrultusunda hazırlanan tespitler, ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılmış; hazırlanan raporlar ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 2024 yılı sonrasında yapılan analizlerde, bu yönde kart kullanımının bankacılık sektörü özelinde belirgin biçimde azaldığı gözlemlenmiştir" dedi.