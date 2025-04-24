Türkiye'nin kara para ağı: Sadece Kuzey Kıbrıs değil! Irak, Libya...

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:08

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’nin uluslararası kara para trafiği ve finansal suç ağına sürüklendiğini öne sürerek, AKP iktidarını ağır şekilde eleştirdi. Karabat, “Türkiye, AKP ile büyük bir beka sorunu yaşıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Irak, Libya ve Kuzey Kıbrıs üzerinden yürütülen finansal operasyonlarla kara para aklama sürecine dahil edildiğini iddia etti.

Karabat, “Turpun büyüğü sadece Kıbrıs’ta değil, diğer turplar Irak ve Libya’da” ifadeleriyle dikkat çekti.

"100 MİLYAR DOLARLIK VURGUN" İDDİASI

Karabat, iki yıl önce pos cihazları üzerinden Türkiye’ye yasa dışı para sokulduğunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, bu sistem üzerinden yaklaşık 100 milyar dolarlık bir vurgun yapıldığını öne sürdü. “1,8 milyar dolarlık işlem tespit edildi ancak asıl rakam çok daha büyük” diyen Karabat, dönemin sorumlusu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i işaret etti.

"YASA DIŞI İŞLEMLER ŞANTAJ ARACI OLDU"

Açıklamasında Libya Merkez Bankası Başkanı’nın Türkiye’ye kaçtığını hatırlatan Karabat, ABD’nin Irak’ta 13 bankaya dolarla işlem yasağı getirdiğini, bu bankaların verdiği kartların Türkiye’de kullanıldığını belirtti. ABD’nin elinde Türkiye’yi zor duruma düşürebilecek belgeler olduğunu savunan Karabat, “AKP’nin yasa dışı işlemleri artık dış politikada bir şantaj aracına dönüşmüş durumda” dedi.

"BİR KİŞİNİN ÇIKARI İÇİN..."

Türkiye’nin AKP yönetiminde uluslararası alanda güven kaybına uğradığını ifade eden Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılıyor. Tüm bunları bilenler sessiz kalıyor. Bu beka sorunu artık sadece iç siyaset değil, uluslararası güvenlik meselesidir.”