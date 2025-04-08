'Kara para aklama' davası devam ediyor: Engin Polat adliyede

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:20

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:23

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 28 kişinin 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği davanın duruşmasına devam edilecek.

Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya Engin Polat sabah saatlerinde geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında tutuklanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar vermişti.

Dilan Polat ise ağustos ayında yapılan itiraz üzerine salıverilmişti.