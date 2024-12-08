Maskeli hırsızlar drone ile yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 kişi, jandarma ekiplerinin dron kullandığı operasyonla yakalandı.

Maskeli hırsızlar drone ile yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:23

Saray ilçesinde dün fabrikadan hırsızlık girişimi, yapılan başarılı bir operasyonla engellendi. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 şahıs, dron destekli asayiş timleri tarafından havadan tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arazide saklanan şahısları izleyerek başarılı bir şekilde yakaladı. Şahısların beklediği noktada kamyonetle birlikte 1 şüpheli daha yakalandı.

Dron yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, hırsızlıkla mücadelede teknolojinin etkin kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan müdahale ile hırsızlık girişimi engellenmiş oldu.


Etiketler: #tekirdağ #fabrika #maskeli #hırsız

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