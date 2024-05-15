Massive Attack, 14 yıl sonra Türkiye’ye geliyor

Britanyalı müzik grubu Massive Attack, 14 yılın ardından Türkiye’de konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:02
Massive Attack, 14 yıl sonra Türkiye’ye geliyor
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Britanyalı müzik grubu Massive Attack, 23 Temmuz’da Bonus Park Orman’da Türk müzikseverleriyle buluşacak.

Trip Hop müzik türünün yaratıcısı ve öncüsü olan olan, 1988’de Robert Del Naja, Daddy G ve Andrew Vowles tarafından kurulan Massive Attack, günümüzde Robert Del Naja ve Grant Marshall’dan ikilisinden oluşuyor.

Massive Attack, ‘Unfinished Sympathy’, ‘Teardrop’, ‘Angel’, ‘Paradise Circus’, ‘Karmacoma’ gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra ‘Blue Lines’ ve ‘Mezzanine’ albümleri ile de Rolling Stone’un ‘Tüm Zamanların En İyi 500 Albümü’ listesinde yer aldı.

Massive Attack, müziğin yanı sıra siyasal, insan hakları ve çevresel konularda destekçi ve aktivist tavrıyla bilinir. Grup, 2014’te İstanbul’da verdiği konserde; Gezi eylemlerinde ölenleri ve Soma’daki faciada hayatını kaybeden işçileri sahnesine taşımıştı.

Massive Attack, 2010 yılında Kuruçeşme Arena’da bir konser vermişti.


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