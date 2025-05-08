Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2. duruşma başladı!
Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ölümüyle ilgili "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24’er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.
Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ölümüne ilişkin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24’er yıla kadar hapsi istenen 2 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka, AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yadımcısı Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı.
Aileye destek olabilmek için ailenin yakınları, Balıkesir’de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve çok sayıda yurttaş da adliyeye geldi. Sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görülüyor.
Öte yandan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin destek için gelen yurttaşları ’çiçeğim’ diyerek selamladığı duyuldu. Çok sayıda yurttaş duruşma öncesinde, "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde sloganı attı.
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