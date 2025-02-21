Para trafiği ifşa oldu! Tokat'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:26

Kentte bir döner firmasının isim hakkı alınarak faaliyet yürüten şubesinde resmi ve gayriresmi ortaklığının bulunduğu, terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan birçok kişiyle yoğun para trafiği bulunduğu, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla himmet toplandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11'i yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Tokat ilimizde bir döner zincirinin franchise (isim hakkı) ile faaliyetini yürüten şubesinde FETÖ/PDY nedeniyle işlem gören, örgütle bağlantısı devam eden şahısların resmi, gayriresmi ortaklıklarının bulunduğu, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla himmet toplandığı, terör örgütünden işlemli birçok şahıs ile yoğun para trafiği bulunduğu, bu para akışının ticari izahı olmayan perdeleme yöntemleriyle örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edilmiş olup, 21.02.2025 günü saat 07.00 itibarıyla yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında; zincir restoran şubesinin resmi ortağı, gayriresmi ortağı, yöneticisi ve çalışanı konumunda bulunan ve FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 11 kişi gözaltına alınmıştır. 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.