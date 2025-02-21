6 yıl 7 ay 10 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #Kırıkkale
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