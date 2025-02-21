6 yıl 7 ay 10 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

6 yıl 7 ay 10 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:03

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #Kırıkkale

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