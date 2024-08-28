İl Sağlık Müdürü açıkladı: Maymun çiçeği İstanbul'da görüldü mü?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 19:50

Güncelleme: 28.08.2024 - 19:50

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etmişti. Bu alarmın ardından ülkeler de art arda önlemler almaya başladı.

Son olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'den "Maymun çiçeği İstanbul'da görüldü mü?" sorusuna yanıt geldi.

Güner, hastalığın İstanbul'da görülmediğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile Kovid arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, Kovid ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

BATI NİL VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan Güner, Batı Nil virüsünün hayvan yoluyla bulaşan bir hastalık olduğuna işaret etti:

"Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok."