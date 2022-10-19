Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:08
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
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Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter onaylı hesaba, Jahrein'in takipçileri ulaşamıyor.

TWITTER HESABI ASKIYA ALDI

Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. 


Ahmet Sonuç jahrein Twitter

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