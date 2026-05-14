Mazlum Abdi'den 'Ankara' iddiası: 'Ziyaret hazırlık aşamasında, Öcalan ile görüşme olabilir'

Terör örgütü PKK bağlantılı SDG lideri Mazlum Abdi, Ankara ile yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdi, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir safhaya işaret etti. Abdi, Ankara'ya ziyaretin hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE OLABİLİR

Rudaw'ın Al-Monitor'dan aktardığına göre Mazlum Abdi, “Türk hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?” sorusuna, “Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz” yanıtını verdi.

Abdi, olası bir Ankara ziyareti gerçekleşmesi durumunda, İmralı’da bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin de gündemde olabileceğini savundu.

Öcalan’ın bölge için önemli bir "ulusal lider figürü" olduğunu ifade eden Abdi, ocak ayındaki çatışmalardan önce Öcalan’dan mektuplar aldıklarını da sözlerine ekledi.

Abdi ayrıca Türk yetkililerle temasların sürdüğünü ancak ayrıntılara giremeyeceğini ifade etti. Abdi, "Türkiye ile yürüteceğimiz her türlü görüşmeye Suriye hükümetinin de dahil olmasının daha verimli olacağına inanıyoruz" dedi.