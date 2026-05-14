Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mazlum Abdi'den 'Ankara' iddiası: 'Ziyaret hazırlık aşamasında, Öcalan ile görüşme olabilir'

Mazlum Abdi'den 'Ankara' iddiası: 'Ziyaret hazırlık aşamasında, Öcalan ile görüşme olabilir'

14.05.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mazlum Abdi'den 'Ankara' iddiası: 'Ziyaret hazırlık aşamasında, Öcalan ile görüşme olabilir'

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Ankara ile ziyaretin hazırlık aşamasında olduğunu ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme olabileceğini iddia etti.

Terör örgütü PKK bağlantılı SDG lideri Mazlum Abdi, Ankara ile yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdi, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir safhaya işaret etti. Abdi, Ankara'ya ziyaretin hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE OLABİLİR

Rudaw'ın Al-Monitor'dan aktardığına göre Mazlum Abdi, “Türk hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?” sorusuna, “Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz” yanıtını verdi. 

Abdi, olası bir Ankara ziyareti gerçekleşmesi durumunda, İmralı’da bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin de gündemde olabileceğini savundu.

Öcalan’ın bölge için önemli bir "ulusal lider figürü" olduğunu ifade eden Abdi, ocak ayındaki çatışmalardan önce Öcalan’dan mektuplar aldıklarını da sözlerine ekledi. 

Abdi ayrıca Türk yetkililerle temasların sürdüğünü ancak ayrıntılara giremeyeceğini ifade etti. Abdi, "Türkiye ile yürüteceğimiz her türlü görüşmeye Suriye hükümetinin de dahil olmasının daha verimli olacağına inanıyoruz" dedi.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Terör örgütü #Mazlum Abdi

İlgili Haberler

SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar:
SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar: "Uyuşturucu kaçakçılığına engel olamadık..." Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye hükümetiyle geçen yıl imzalanan kritik Mart anlaşmasının ardından ilk kapsamlı röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abdi, hem savaş sürecine hem de Şam ile ilişkilere dair önemli detayları paylaştı.
Mazlum Abdi: 'Devlette görev almayacağım'
Mazlum Abdi: 'Devlette görev almayacağım' Şam yönetimi ile terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı anlaşmanın ardından konuşan SDG sorumlusu Mazlum Abdi, merak edilen sorulara yanıt verdi. Anlaşmanın 2 Şubat’ta uygulamaya geçeceği bildirildi.
Mazlum Abdi Münih’te Şam heyetinde yer alırken Türkiye, Suriye konulu panele katılmadı: Suriye’de yeni tablo
Mazlum Abdi Münih’te Şam heyetinde yer alırken Türkiye, Suriye konulu panele katılmadı: Suriye’de yeni tablo Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye geçici Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin heyetinde SDG lideri Mazlum Abdi ve ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dışişleri Dairesi Eş Başkanı’ İlham Ahmed’in de yer alması dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise iki yıldır katıldığı konferansa bu yıl katılmadı. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü’nün katılacağı duyurulan Suriye konulu panele iki isim de katılmadı. Dışişleri kaynakları konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Tüm bu tabloyu Cumhuriyet’e değerlendiren dış politika analisti Aydın Sezer ise, “Ben Kürtlerin Suriye’de yenilmediğini başından beri söylüyordum. Bu, uluslararası planda tescil edildi. Türkiye’nin bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ancak hem çözüm sürecinin akıbeti, hem de gelecekte kurulabilecek iyi iktisadi ilişkiler açısından Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Türkiye’ye davet edilmeli” dedi.