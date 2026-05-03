SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar:

'Şam saatiyle' adlı podcast programına verdiği röportajda konuşan Abdi, Şam yönetiminin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından kendisine doğrudan herhangi bir üst düzey görev teklif edilmediğini söyledi. Ancak dolaylı bir teklif olup olmadığı sorusuna net yanıt vermemesi, bu ihtimali güçlendirdi.

Abdi, Haseke’de düzenlenen ve bazı dini liderlerin de katıldığı konferansa ilişkin sorulara da yanıt verdi. Söz konusu toplantının gerçekleşmesinin 'zorunlu olmadığını' ifade eden Abdi, bu temasların Şam ile yapılan görüşmelerin ardından geldiğini belirtti.

"IŞİD'E KARŞI SADECE BİZ SAVAŞMADIK..."

SDG’nin Suriye savaşındaki rolüne değinen Abdi, örgütün IŞİD’le mücadelede tek başına hareket etmediğini kabul etti. Ayrıca, kontrol ettikleri bölgelerde uyuşturucu kaçakçılığı ve yayılımını engellemede başarılı olamadıklarını da itiraf etti.

'ÖZERK YÖNETİM' FİİLEN SONA ERDİ

Hatırlanacağı üzere, SDG ile Şam yönetimi 10 Mart 2025’te önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesi ve kuzeydoğudaki tüm sivil-askeri yapıların devlet kurumlarına devredilmesi öngörülüyordu.

Ancak anlaşmanın uygulanmaması, taraflar arasında yeni gerilimlere ve çatışmalara yol açtı. Son olarak Ocak 2026’da sağlanan ateşkesle birlikte SDG’nin kontrol noktalarını Suriye ordusuna devretmesiyle, bölgedeki sözde 'özerk yönetim' fiilen sona erdi.

MAZLUM ABDİ KİMDİR?

Mazlum Abdi, Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideridir. 1960’ların sonlarında Suriye’de doğan Abdi, uzun yıllar PKK içinde yer aldıktan sonra Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte adından söz ettirmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda kritik rol oynayan Abdi, özellikle Rakka’nın işgali gibi önemli olaylarda öne çıktı.

Suriye iç savaşının ilerleyen dönemlerinde yalnızca askeri değil, siyasi bir aktör olarak da ön plana çıkan Abdi, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde kurulan sözde özerk yönetimin en önemli temsilcilerinden biri oldu. Abdi, son yıllarda Şam yönetimiyle yapılan müzakerelerde de aktif rol oynasa da SDG'nin özerk yönetim çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ocak ayının başlarından itibaren işgal ettikleri bölgeden çekilen örgüt militanları, şu anda Haseke civarında dar bir alanı kontrol ediyor. Örgütün en önemli müttefiki olan ABD güçleri, kısa bir süre önce bölgeden tamamen çekildi.