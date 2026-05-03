SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar: "Uyuşturucu kaçakçılığına engel olamadık..."

3.05.2026 13:55:00
Dış Haberler Servisi
SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar:

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye hükümetiyle geçen yıl imzalanan kritik Mart anlaşmasının ardından ilk kapsamlı röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abdi, hem savaş sürecine hem de Şam ile ilişkilere dair önemli detayları paylaştı.

'Şam saatiyle' adlı podcast programına verdiği röportajda konuşan Abdi, Şam yönetiminin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından kendisine doğrudan herhangi bir üst düzey görev teklif edilmediğini söyledi. Ancak dolaylı bir teklif olup olmadığı sorusuna net yanıt vermemesi, bu ihtimali güçlendirdi.

Abdi, Haseke’de düzenlenen ve bazı dini liderlerin de katıldığı konferansa ilişkin sorulara da yanıt verdi. Söz konusu toplantının gerçekleşmesinin 'zorunlu olmadığını' ifade eden Abdi, bu temasların Şam ile yapılan görüşmelerin ardından geldiğini belirtti.

"IŞİD'E KARŞI SADECE BİZ SAVAŞMADIK..."

SDG’nin Suriye savaşındaki rolüne değinen Abdi, örgütün IŞİD’le mücadelede tek başına hareket etmediğini kabul etti. Ayrıca, kontrol ettikleri bölgelerde uyuşturucu kaçakçılığı ve yayılımını engellemede başarılı olamadıklarını da itiraf etti.

'ÖZERK YÖNETİM' FİİLEN SONA ERDİ

Hatırlanacağı üzere, SDG ile Şam yönetimi 10 Mart 2025’te önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesi ve kuzeydoğudaki tüm sivil-askeri yapıların devlet kurumlarına devredilmesi öngörülüyordu.

Ancak anlaşmanın uygulanmaması, taraflar arasında yeni gerilimlere ve çatışmalara yol açtı. Son olarak Ocak 2026’da sağlanan ateşkesle birlikte SDG’nin kontrol noktalarını Suriye ordusuna devretmesiyle, bölgedeki sözde 'özerk yönetim' fiilen sona erdi.

MAZLUM ABDİ KİMDİR?

Mazlum Abdi, Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideridir. 1960’ların sonlarında Suriye’de doğan Abdi, uzun yıllar PKK içinde yer aldıktan sonra Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte adından söz ettirmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda kritik rol oynayan Abdi, özellikle Rakka’nın işgali gibi önemli olaylarda öne çıktı.

Suriye iç savaşının ilerleyen dönemlerinde yalnızca askeri değil, siyasi bir aktör olarak da ön plana çıkan Abdi, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde kurulan sözde özerk yönetimin en önemli temsilcilerinden biri oldu. Abdi, son yıllarda Şam yönetimiyle yapılan müzakerelerde de aktif rol oynasa da SDG'nin özerk yönetim çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ocak ayının başlarından itibaren işgal ettikleri bölgeden çekilen örgüt militanları, şu anda Haseke civarında dar bir alanı kontrol ediyor. Örgütün en önemli müttefiki olan ABD güçleri, kısa bir süre önce bölgeden tamamen çekildi.

Kayınbiraderini bakan yapan Macar lider Magyar kendini böyle savundu Macaristan'ın yeni başbakanı Péter Magyar, kayınbiraderi Márton Melléthei-Barna'yı Adalet Bakanı olarak atama kararını savundu. Magyar, söz konusu tercihin liyakat temelinde yapıldığını vurgularken, aile bağlarının yarattığı tartışmaların 'anlaşılabilir' olduğunu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan yolcusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'a gidecek.
İran'dan Hürmüz için yeni öneri: Güncellenmiş 14 maddelik plan neler içeriyor? İran'ın sunduğu 14 maddelik plan, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ablukanın kaldırılması için bir aylık müzakere süresi öngörürken, nükleer dosyanın ikinci aşamaya bırakılmasıyla Washington'un yaklaşımıyla doğrudan çelişiyor. Trump yönetimi askeri seçeneği masada tutarken, diplomasi ile çatışma arasında kritik bir eşik oluşmuş durumda.
Nijerya'da bir festivalde 'toplu tecavüz' şikayetleri bildirildi: 15 kişi gözaltında
Nijerya'da bir festivalde 'toplu tecavüz' şikayetleri bildirildi: 15 kişi gözaltında Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadınlara yönelik saldırı iddiaları infial yaratırken, Nijerya'da bir festival sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Yetkililer tecavüz iddialarını reddetse de, kamuya açık taciz ve şiddet görüntüleri dünya çapında öfke ve infiale yol açtı; First Lady dahil birçok isim faillerin cezalandırılmasını istedi.