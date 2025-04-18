Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri her ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:12

Tarım ve Orman Bakanlığı  binlerce üreticinin beklediği destekleme ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Temel desteklemeye ek olarak tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanır. Böylece mazot maliyetinin tamamı, gübrenin ise yarısı karşılanmış olur. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 TL'dir.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Nisan ayına ilişkin temel destek ödemeleri 18 Nisan Cuma günü itibariyle ödenemeye başladı. Çiftçiler T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesine göre ödemeleri alabiliyor.

  • TCKN/VKN son hanesi 2 - 18 Nisan saat 18:00'den sonra
  • TCKN/VKN son hanesi 0 - 25 Nisan saat 18:00'den sonra

Hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ödemeleri 18 Nisan günü hesaplarda olacak.


Etiketler: #mazot ve gübre desteği #mazot #tarım ve orman bakanlığı

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