MCG Tower’da üçüncü duruşma: 'Çarpıtılmış rapor istemiyoruz'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve depremde saniyeler içinde yıkılarak 14 kişiye mezar olan MCG Tower'ın davasında üçüncü duruşma yarın İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

13 sanığın tutuksuz yargılandığı davada duruşma öncesi kayıp yakını Selin Sümbültepe gazetemize konuştu.

Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporuna değinen Sümbültepe, “Raporda depremin ivme kuvvetini olduğundan büyük gösterip suçu depreme yüklemeye çalıştılar, oysa yazışmalar sonucunda bunun gerçek olmadığını ortaya çıkardık” dedi.

İkinci duruşmada mahkeme tarafından ikinci bir bilirkişi raporu istendiğini anımsatan Sümbültepe, sözlerine şöyle devam etti:

“BELGELERİ MAHKEMEYE SUNDUK”

“Depremin, deprem yönetmeliği sınırları içerisinde bir ivme ile meydana geldiğini ortaya koyduk. İlgili belgeleri de mahkeme sunduk. Bilirkişilerin de bu ivme değeri üzerinden inceleme yaparak sanıkların sorumluluklarını ortaya koymasını mahkemeden de sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz. Kısacası bizim binamız kanuna ve yönetmeliğe, bilime uygun yapılsa asla yıkılmazdı. Çarpıtılmış değil, gerçekleri ortaya koyan bir rapor ve bu doğrultuda adil bir yargılama istiyoruz. Duruşmanın boşa düşmemesi için de raporun duruşmaya yetişmesini istiyoruz.”