MEB raporu ortaya çıktı: Devlet öğrenciden vazgeçti

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:20

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2020’ye ilişkin faaliyet raporundaki veriler, tespitler ve öneriler dikkat çekti.

Ücretsiz dağıtılan ilköğretim kitapları için harcanan tutarların yıl yıl verildiği raporda, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yapılan harcamanın, kitap sayısındaki düşüşe karşın arttığı görüldü. Buna göre, 2017’de 135 milyon 588 bin kitap için 257 milyon 146 bin harcandı. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018’de, kitap sayısı 91 milyon 588 bine düşerken, ödenen tutar ise 472 milyon 52 bin liraya fırladı.

Kitap sayısının 89 milyon 318 bin olduğu 2019’da da 497 milyon 968 bin lira ödendi. 2020’de, 85 milyon 339 bin kitap için KDV hariç 301 milyon 460 bin lira ödenmesi de dikkat çekti.

KALANDAN FAZLASI KAPATILDI

Rapordaki en dikkat çeken kısım ise yatılı bölge ortaokulları ve bu okullarda okuyan öğrencilere ilişkin kısım oldu. Rapora göre, 2009-2010 döneminde 574 olan okul sayısı, 5 yılda 189, 10 yılda ise 288 azaldı. Böylece, yatılı bölge ortaokul sayısı, 2019-2020 döneminde 286’ya kadar geriledi. 195 bin 573 olan yatılı kapasite ise 10 yılda 114 bin 402 azalarak 81 bin 171’e düştü. Yatılı öğrenci sayısı da okul sayısının düşmesiyle birlikte azaldı. Toplam 148 bin 463 olan yatılı öğrenci sayısı, 10 yılda 114 bin azalarak 2019-2020 döneminde 34 bin 449’a kadar indi.

TAŞIMALI EĞİTİM ‘ÜSTÜNLÜĞÜ’

Raporda, genel müdürlük için “üstünlükler ve zayıflıklar” tabloları da hazırlandı. Kamu kurum, kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirlikleri ve projelerinin olmasının, genel müdürlüğün güçlü yanlarından olduğu kaydedilen raporda, “işbirliklerine ihtiyaçlar doğrultusunda devam edilmesi” gerektiği kaydedildi. Taşımalı eğitimin, “üstünlükler” arasında yer alması ise dikkat çekti. Tabloya göre, taşımalı eğitim, “eğitime erişime imkan sağlaması” nedeniyle “üstünlükler” arasına alındı.