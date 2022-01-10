MEB’e kilit - Mustafa GAZALCI

10 Ocak 2022 Pazartesi

Geçen günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı önünde, belleklerden kolayca silinmeyecek acı ve utanç verici bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’den yüksek puan alan, sözlüde elenen öğretmen adaylarının sorununu iletmek için bakanlığa gittiğinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği talimatla zincirlenmiş bir kilitle karşılaştı.

Eğitim iyi örnek olmaktır. Bakan, temsil ettiği öğrencilere, öğretmenlere, velilere bu davranışıyla kötü örnek oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın simgesi meşaledir. Zincirli kilit, meşalenin aydınlığına vurulmuş oldu. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İzmir’de “Şimdi Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim” dediği, adında “milli” olan iki bakanlıktan biridir o bakanlık.

O bakanlıkta en güç günlerde Vasıf Çınar’lar, Saffet Arıkan’lar, Mustafa Necati’ler, Dr. Reşit Galip’ler, Hasan-Âli Yücel’ler bakanlık yaptı. Nafi Atuf Kansu, İsmail Hakkı Tonguç, Rüştü Uzel gibi genel müdürler, değerli bürokratlar görev üstlendi. Onlar Cumhuriyetin ilk yıllarında karanlığı yenip aydınlık saçmak için çalıştılar. Meşalenin ateşini, aydınlığını yükselttiler. Mustafa Necati, kapısına gelen öğretmenin koluna girer onu makamında ağırlar, dinlerdi.

ÇARPICI BİR ÖRNEK

Şarkışla’nın İstiklal Okulu’nda başöğretmen Cengiz Bey anlatıyor: “Böbreklerimden çok rahatsızdım. Bir kağnı ile ve zorlukla Kayseri’ye, oradan da hemen o günlerde henüz gelmiş olan trenle Ankara’ya gittim. Bakanlığı sorarak buldum. Yapının arka kapısı önündeki küçük bahçede bir tahta sıraya iliştim. Sancıdan kıvranıyor, ne yapacağımı bilemiyordum. O sırada bir araba geldi, içinden iki kişi çıktı, bunlardan biri bana sordu:

- Siz kimsiniz?

- Öğretmenim...

- Öğretmen burada oturmaz, dedi.

Ben, yasak olduğunu sanarak, ayağa kalkarken acı duyuyordum. Konuşan kişi, “Hem de hasta öğretmen!” dedi. Bu iki kişi kolumdan tutarak beni içeriye götürdüler, bir koltuğa oturttular. Benimle ilgilenen kişi meğer Mustafa Necati imiş. Çay getirdikten sonra durumumu sordu. Saymanlık müdürünü çağırttı. Bana para getirmesini söyledi.

- Teşekkür ederim, param var, dedim.

- Biliyorum, dedi.

Saymanlık müdürü para getirdi. O arada demiryollarına telefon edildiğini öğrendim. Yataklıda yer ayırmışlar. Anladım ki, beni İstanbul’a hastaneye gönderiyorlar. Bu sırada yazılı mektubu bana verirken “Bunu, İstanbul’da Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi’ne vereceksin” dedi.

Arabasıyla beni istasyona gönderdi. Beni aldılar, yataklıda ayrılan yerime yerleştirdiler. Bir demiryolu görevlisi, ne gereksinmem olursa ona bildirmemi söyledi. Bunlar olurken böbreklerimdeki sancı kesilmişti. Trendeki yerimde bu düşleyemeyeceğim ilgiden ve sevincimden ağlıyordum.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI, MERDİVEN KULLANIYOR MU?

Bilmiyorum Milli Eğitim Bakanı Özer, makamına asansörle mi girip çıkıyor. Bir gün eğer halı kaplanmamışsa merdivenlerden yürürse, mermer merdivenlerin yıllardır girip çıkan görüşmecilerin ayak izlerinden aşındığını görecektir.

Ana muhalefet partisi genel başkanının görüşme isteğine talihsiz biçimde “Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin” demiş bakan. Bu nasıl emrivaki? Bir gün önce görüşme isteği bakana iletilmiş.

Milli Eğitim Bakanı, “Hayallerimi çaldınız” diyen, KPSS’den yüksek puan alıp sözlüde elenen öğrencileri hiç dinledi mi? O gençlerin hakkını teslim etmeyi, onlardan özür dilemeyi hiç düşündü mü?

Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nu ve haksızlığa uğrayan öğretmen adaylarını kabul etmeyip kapıya kilit vurarak kendisiyle birlikte bakanlığın saygınlığına büyük zarar verdi.

MUSTAFA GAZALCI

16. VE 22. DÖNEM DENİZLİ MİLLETVEKİLİ, EĞİTİMCİ