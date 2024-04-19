MEB'de 'görevde yükselme' atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:12
MEB'de 'görevde yükselme' atama sonuçları açıklandı
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına, görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamdaki atama sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.


MEB haberleri Atama haberleri

İlgili Haberler

MEB’in ‘gizlice yürüttüğü’ müfredat çalışmasının son aşamasına gelindi: ‘Amaç laikliği bitirmek’

MEB’in ‘gizlice yürüttüğü’ müfredat çalışmasının son aşamasına gelindi: ‘Amaç laikliği bitirmek’
Yenilenen seçimler ile sınav tarihi çakıştı: MEB'den açıklama bekleniyor

Yenilenen seçimler ile sınav tarihi çakıştı: MEB'den açıklama bekleniyor
MEB’e açılan ‘ücretsiz yemek’ davası reddedildi... Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan tepki: ‘Sağlıklı beslenme çocukların temel hakkı’

MEB’e açılan ‘ücretsiz yemek’ davası reddedildi... Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan tepki: ‘Sağlıklı beslenme çocukların temel hakkı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!

Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın

İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: 'DNA raporuna itiraz edeceğiz'

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: 'DNA raporuna itiraz edeceğiz'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu