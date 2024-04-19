MEB'de 'görevde yükselme' atama sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:12

Güncelleme: 19.04.2024 - 19:12

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına, görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamdaki atama sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.