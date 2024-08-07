MEB'den 'yaz tatili kısalacak' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:57

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:57

Yaz tatilinin 20 gün süreyle kısalacağı iddialarına yönelik MEB açıklamada bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

MEB, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Mekrezi'nin açıklaması ise şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yaz tatili süresinde yapılacak bir kısaltma planı bulunmamaktadır. Bu yıl için de tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.