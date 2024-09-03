Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı, Meclis'in tatile girmesinin ardından yurttaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.
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