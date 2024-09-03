Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı, Meclis'in tatile girmesinin ardından yurttaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 22:59
Meclis ne zaman açılacak?
Abone Ol google-news

Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.


meclis ne zaman açılacak haberleri Meclis haberleri TBMM haberleri

İlgili Haberler

İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Oasis grubu kimdir? Oasis grubu ne zaman konser verecek?

Oasis grubu kimdir? Oasis grubu ne zaman konser verecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler