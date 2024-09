Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:31

"Go Let It Out", "Don't Go Away", "Cigarettes and Alcohol" ve "Wonderwall" gibi şarkılarla tanınan ünlü Oasis grubu, 2009 yılında dağılmasının ardından ilk kez bir araya geleceklerini açıkladı. Peki, Oasis grubu kimdir? Oasis grubu ne zaman konser verecek?

QASİS GRUBU KİMDİR?

Oasis, Manchester çıkışlı, 1991 yılında kurulan İngiliz rock müzik grubudur. Grup başlangıçta Liam Gallagher (vokal ve tef), Paul "Bonehead" Arthurs (gitar), Paul "Guigsy" McGuigan (bas guitar) ve Tony McCarroll (bateri, perküsyon) tarafından The Rain ismiyle kuruldu. Daha sonra grubun ismi Liam'ın büyük kardeşi Noel Gallagher'ın (gitar ve vocal) katılımıyla Oasis oldu.

Grubun bel kemiği olan Noel Gallagher (gitarist/solist, şarkı yazarı) ve Liam Gallagher (solist) kardeşler yıllar boyunca birçok davulcu, basçı değişimi ve kendi aralarındaki çeşitli anlaşmazlıklara rağmen yola devam etmişlerdir. Yoldaşları sayılabilecek Blur ve Radiohead keskin tarz değişikliklerine giderek müziklerini Brit Rock sınırlarından çıkarmış olsalar da Oasis hala Brit Rock/Pop şarkıları yazmaktadır.

Oasis, gerek yakalayıcı melodiler barındıran hit şarkıları, gerekse de "sex, drugs & rock'n'roll" yaşam tarzlarıyla her dönem gündemde kalmayı başarmıştır. Grubun, diğer gruplara (Blur gibi) sataşmaları da özellikle İngiliz basını için hep iyi malzemeler niteliğindedir.Fakat 2009 yılının ekim ayında Noel ve Liam arasında çıkan şiddetli anlaşmazlık sonucu kardeşlerin arası ciddi biçimde açılmış, kardeşler birlikte çalışmayı reddetmiş ve grup dağılmıştır.

QASİS GRUBU NE ZAMAN KONSER VERECEK?

15 yıl sonra yeniden bir araya gelen ünlü rock grubu Oasis'in konser biletleri için binlerce kişi aynı anda hücum edince bilet satış sitesi çöktü.

Bilet bulamayan birçok hayranı hayal kırıklığına uğradığını dile getirince, Gallagher kardeşler, hayranlarını mutlu etmek için 17 konserlik turnelerine yeni konserler eklemeye karar verdi.