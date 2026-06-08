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Meclis ne zaman tatile giriyor? 2026 TBMM tatil başlangıç ve bitiş tarihi

Meclis ne zaman tatile giriyor? 2026 TBMM tatil başlangıç ve bitiş tarihi

8.06.2026 17:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meclis ne zaman tatile giriyor? 2026 TBMM tatil başlangıç ve bitiş tarihi

TBMM'nin ne zaman kapılarını kapatacağı ve Meclis yaz tatilinin kaç ay sürdüğü merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor? 2026 TBMM tatil başlangıç ve bitiş tarihi
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"Meclis ne zaman tatile girecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor? 2026 TBMM tatil başlangıç ve bitiş tarihi

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, TBMM her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile giriyor. Ancak gündemdeki yasa teklifleri ve görüşmelerin yoğunluğuna bağlı olarak bu tarih ileri de alınabiliyor. Bir yasama yılı içinde ise üç aydan fazla tatil yapılamıyor.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTER?

Anayasa ve içtüzük gereği, aksi bir karar alınmadığı sürece TBMM’nin yaz tatili 1 Ekim tarihinde sona erer ve Meclis bu tarihte yeni yasama yılına başlar.

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