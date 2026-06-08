Muharrem ayı içinde yer alan ve İslam dünyasında önemli olayların hatırlandığı Aşure Günü için şimdiden geri sayım başladı. Peki, 2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure Günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ TARİHÇESİ

Aşurenin kökenine ilişkin en yaygın rivayet, Hz. Nuh’un tufanın ardından gemide kalan son erzakları bir araya getirerek hazırladığı karışıma dayanır. Yüzyıllardır anlatılan bu hikâye, aşurenin tarihsel ve kültürel hafızadaki yerini güçlendiren en önemli anlatılardan biri olarak kabul edilir.

Zaman içinde aşure, farklı inançlar, kültürel değerler ve toplumsal geleneklerle bütünleşerek zengin bir anlam kazanmıştır. Kimi dönemlerde paylaşmanın ve bereketin simgesi olarak görülürken, kimi zaman da önemli dini olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle aşure, nesilden nesile aktarılan güçlü bir gelenek olarak günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir.

Aşurenin tarihini ve taşıdığı anlamı bilmek, bu özel tatlının hazırlanışına ayrı bir değer katar. Ancak pek çok kişi için aşıl merak konusu, aşureyi oluşturan malzemeler ve bu malzemelerin nasıl bir araya getirildiğidir. Lezzetli bir aşurenin sırrı; doğru malzeme seçimi, dengeli ölçüler ve özenli bir pişirme sürecinde saklıdır. Bu köklü geleneği evlerinde sürdürmek isteyenler, aşurenin yapım aşamalarını ve püf noktalarını öğrenerek sofralarına bereket ve paylaşım kültürünü taşıyabilir.